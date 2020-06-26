Лукашенко рассказал, сколько будет стоить новая экономика

https://static.news.ru/photo/116606a0-b7bb-11ea-9709-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране сохранится советский промышленный потенциал, но при этом будут создаваться современные производства, так как полное обновление экономики обошлось бы бюджету в триллион долларов.

Об этом он сказал во время рабочей поездки в Солигорск 26 июня. По его словам, у страны нет таких денег, как и у любого другого государства, поэтому Белоруссия не стала ломать «то, что было», передаёт РИА Новости.

Мы не пошли на перемены и реформы ради того, чтобы все до основания сломать, а потом, мол, мы построим. Можно было это сделать. Но для этого надо не сотни миллиардов долларов, а, может быть, триллион долларов, — заявил Лукашенко.

В качестве примера создания современных производств, он привёл такие высокотехнологичные проекты, как Китайско-белорусский парк «Великий камень» и Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, которые реализуются в сотрудничестве с китайскими партнёрами. Он также напомнил, что оставшееся с советских времён предприятие БелАЗ на данный момент занимается созданием современной карьерной техники и развитием беспилотных технологий.

У нас еще огромная поляна неосвоенных идей. И даже не идей, а известных в мире технологий. И в этом направлении нам надо двигаться, углубляться, — подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, президент раскритиковал идеи пустить в Белоруссию международные корпорации, так как они бы скупили местные предприятия, поэтому этот подход себя не оправдает.

Он отметил, что его оппоненты на предстоящих президентских выборах требуют перемен. По его словам, при этом никто не говорит, какие перемены и за счёт чего они будут реализованы. Лукашенко добавил, что белорусский народ хочет жить справедливо, в противном случае может случиться «майдан».

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