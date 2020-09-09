Лукашенко рассказал, почему США его ненавидят

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Соединённые Штаты ненавидят его за некоторые действия, которые он предпринял, когда был избран главной государства.

Руководство РФ прекрасно понимает, что нельзя, как Украину, положить Беларусь под Америку или Запад. Потому что санитарный кордон — тысяча километров. Кто-то называет чертой Болтона, кто-то ещё как, — цитирует РИА Новости главу государства, давшего интервью российским СМИ.

По его словам, когда страной руководил Станислав Шушкевич, состоялся визит в Белоруссию президента Соединённых Штатов Билла Клинтона, и «всё было заготовлено», чтобы сформировать «этот санитарный кордон — прибалтийской республики, Беларусь, Украина».

Лукашенко подчеркнул, что именно он, первый избранный президент Белоруссии, не сделал республику частью санитарного кордона вокруг России и «не пустил на порог американского миллиардера Джорджа Сороса». Поэтому, добавил глава государства, США его ненавидят.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, кто стоит за организацией массовых протестов, которые начались в Белоруссии после выборов главы государства. По его словам, за акциями стоят США, действующие через центры в Польше и Чехии, а также сформировавшийся в республике и желающий власти класс «буржуйчиков».

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти, писал NEWS.ru.