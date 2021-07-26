Лукашенко рассказал об актуальности «Майн кампф»

Фото: president.gov.by

Пользователи Сети на Украине ополчились против военнослужащего из Львова, который опубликовал на своей странице в социальных сетях видео, где он целуется с другим мужчиной. При этом в профиле солдата указано, что он является гомосексуалистом с рождения.

Некоторые комментаторы начали угрожать военному расправой. Они предлагали отправлять «таких» в психлечебницы и писали, что он «позорит вооружённые силы Украины». В Сети были опубликованы его личные данные. Ранее стало известно,...