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Лукашенко рассказал об актуальности «Майн кампф»

14:46, 26 июля 2021
Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Сочинение Адольфа Гитлера «Майн кампф» (признано в России экстремистским) остаётся актуальным по сей день. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

Лукашенко провёл встречу с генеральным прокурором Белоруссии Андреем Шведом и обсудил тему расследования фактов геноцида белорусского народа. Он отметил, что родственники погибших людей хотят знать правду о событиях Великой Отечественной войны.

Совсем недавно один разумный человек сказал, что «Майн кампф» в настоящее время остаётся актуальной. То есть как были они нацистами, так они и остались, только формы совершенно другие, — подчеркнул Лукашенко.

В доказательство этой точки зрения президент привёл пример отношений Белоруссии и Литвы. По мнению Лукашенко, соседнее государство «душит» белорусский народ.

На примере Литвы видно — они нас душат и требуют от нас, чтобы на последнем вздохе, образно говоря, мы их защищали, — подытожил глава Белоруссии.

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