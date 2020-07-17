Лукашенко рассказал Мишустину о странностях президентской кампании

https://static.news.ru/photo/cf332804-c83f-11ea-ac80-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Xinhua/Global Look Press

Странные вещи происходят в Белоруссии во время президентской избирательной кампании. Об этом 17 июля на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

На встрече один на один мы обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Расскажу, что происходит у нас в Белоруссии сейчас, в электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, откуда это берётся. А вот всякое получается, — цитирует ТАСС Лукашенко.

Российский премьер Михаил Мишустин прибыл 17 июля в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое впервые с начала пандемии коронавируса проходит в очном формате. В программе встречи запланированы заседания в расширенном и узком составах. Наблюдателем выступает глава правительства Молдавии Ион Кику.

Ранее суды Белоруссии рассмотрели дела больше 40 участников акций за честные выборы, которые прошли 14 июля. Активисты получили административные штрафы и аресты. Их признали участниками «несанкционированных массовых мероприятий». Среди возможный санкций штрафы до 1350 белорусских рублей (около 40 тысяч российских рублей) или арест сроком от 10 до 15 суток. Около 30 дел были рассмотрены в Минске, больше 10 — в Бресте, Пружанах и Борисове.

В различных городах Белоруссии 14 июля прошли массовые акции протеста. По данным правозащитников, сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу около 200 участников акций. На следующий день милиционеры задержали людей, которые пришли в Центризбирком для подачи жалоб на отказ в регистрации оппозиционным кандидатам.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Регистрация кандидатов завершилась 14 июля. Центризбирком зарегистрировал пять человек, включая действующего лидера Александра Лукашенко.

Вместе с тем было отказано в регистрации двум главным соперникам нынешнего президента — бывшему главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало и экс-банкиру Виктору Бабарико. Против последнего также возбуждено уголовное дело, силовики считают его организатором преступной схемы.

Помимо Лукашенко на выборы в качестве кандидатов зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского.

Штаб Бабарико обжаловал отказ ЦИК, а Цепкало пообещал поддержку на выборах Тихановской, писал NEWS.ru.