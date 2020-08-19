Лукашенко: программа оппозиции толкает Белоруссию к столкновению с РФ

https://static.news.ru/photo/0d82909a-e217-11ea-8a99-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя программу оппозиции, заявил, что эти меры толкают республику к столкновению с Россией.

Акции протеста на территории Белоруссии начались после выборов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. Для разгона протестующих полиция использовала водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В последние несколько дней помимо акций протеста страну охватили и масштабные забастовки, сообщает БелТа.

18 августа состоялась первая пресс-конференция координационного совета (КС) оппозиции, о формировании которого ранее заявила Тихановская. Его члены объявили, что цель работы совета — проведение новых выборов президента и мирный транзит власти; сам совет властные полномочия осуществлять не намерен.

Лукашенко назвал начало работы координационного совета оппозиции попыткой захватить власть в стране. Политик пообещал принять адекватные меры согласно конституции и закону, чтобы «остудить некоторые горячие головы».