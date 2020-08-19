Лукашенко призвал военных «не стесняться» идти в направлении НАТО

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны республики отслеживать передвижение войск НАТО на территорию Польши и Литвы и не стесняться выводить белорусские войска на направления их передвижения. Такое заявление он сделал на заседании Совета безопасности, который теперь созывает каждый день.

Мы должны отслеживать направления их движения (войск НАТО — NEWS.ru) и их замыслы. В настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения, — сказал глава государства, слова которого приводит БелТА.

Особое внимание он попросил обратить на гродненское направление, «потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске».

Гродно находится на границе с Польшей. Это один из самых протестных городов Белоруссии. На акцию в воскресенье, 16 августа, там вышло около 10% населения. Здесь бастует «Гродно Азот», одно из крупнейших предприятий страны. Кроме того, местные чиновники пошли на уступки горожанам. Они пообещали рассмотреть и удовлетворить их требования. Перед жителями официально извинился начальник милиции, против четырёх участников акций протеста прекратили административные дела, всех задержанных на демонстрациях освободили. Часть требований — в частности, отставку членов ЦИК, власти Гродно обещали обсудить в парламенте. Кроме того мэрия пообещала не препятствовать митингам.

Также Лукашенко заявил, что войска на западе Белоруссии приведены в боевую готовность. Он пояснил это тем, что ситуация нагнетается «не только внутри нашей страны, но и за ее пределами».

Западные государства уже напрямую, не скрывая, заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Они собираются провести совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского союза. Я бы им посоветовал внести в повестку дня своих совещаний вопросы «жёлтых жилетов» во Франции, ужасных беспорядков в США, Германии и так далее. Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу, — заключил Лукашенко.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Светлана Тихановская.

Депутаты Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии. Внеочередной саммит Евросоюза по ситуации в республике проходит сегодня по видеосвязи. На повестке дня — усиление санкций против Минска, писал NEWS.ru.