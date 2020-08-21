Лукашенко призвал власти в стране не поддаваться на провокации

https://static.news.ru/photo/e14cb9be-e497-11ea-9ad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Местные власти не должны поддаваться на провокации оппозиции. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации. Всё, что они (оппозиция. — NEWS.ru) говорят — это фейки, — заявил Лукашенко на митинге в Гродно.

Политик подчеркнул, что местная власть должна стабилизировать ситуацию внутри страны.

Президент считает, что координация протестов осуществляется из-за рубежа. Организаторы акций находятся под Варшавой и Вильнюсом и получают поддержку от местных властей. Лукашенко отметил, что в Белоруссии пытаются устроить сценарий цветной революции. Его особенность — в привлечении внешнего фактора, поскольку «власть у нас на месте», подчеркнул глава государства.

Митинг в Гродно прошёл под девизом «Не дадим развалить страну». На нём собрались сторонники действующей власти.

NEWS.ru писал, что в Минске вновь проходит акция протеста оппозиции. Колонна с бело-красно-белыми флагами идёт по проспекту Независимости. Из-за этого властям пришлось закрыть часть проспекта в сторону центра от улицы Сурганова.