Лукашенко признал, что часть армии России зашла на Украину через Белоруссию

Фото: МО РФ

Отдельные части российской армии вошли на Украину из Белоруссии, сообщил президент республики Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Почему военные это сделали, он предложил спросить у украинского лидера Владимира Зеленского. Запись беседы размещена на YouTube-канале журналистки.

Да, с территории Беларуси отдельные части [ВС РФ] пересекли границу Украины. <...> Почему российские войска пересекли границу Беларуси и Украины в районе Чернобыльского региона — это спросите у Зеленского, — сказал Лукашенко.

Он также выразил мнение, что цели специальной военной операции уже выполнены, потому что Украина никогда не будет вести себя так агрессивно по отношению к России, как раньше. Лукашенко предположил, что Киев потеряет все территории, если продолжит военные действия.

В августе прошлого года белорусский президент уже заверял, что не планирует никакой агрессии против Украины и не собирается ее бомбить с территории Белоруссии.

Сейчас он уверен, что избежать конфликта было возможно раньше, остановить его можно и сейчас. Он добавил, что Минск не вступит в военные действия на Украине, если украинцы не пересекут границу Белоруссии, но помогать России будет всегда.