Лукашенко попросил священников воздержаться от политики в храмах

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к религиозным деятелям. Он призвал их воздержаться от политической деятельности в храмах, где молятся люди.

Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костёлы должны быть вне политики, — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление белорусский лидер сделал на митинге в Гродно. Также он призвал народ простить ошибки правоохранителей, допущенные в ходе акций протестов.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. Об этом информировал NEWS.ru.