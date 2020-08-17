https://static.news.ru/photo/aa94e33c-e088-11ea-b686-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал «разобраться» с противниками действующей власти. Заявление он сделал во время встречи с бастующим коллективом Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ).

Они (противники действующей в Беларуси власти. — NEWS.ru) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: всё, власти нет, власть пала. Власть никогда не падёт. Вы меня знаете. А с ними мы разберёмся. Просто надо потерпеть, — приводит слова главы страны госагентство БелТА.

Так же он допустил, что время «разборок», возможно, откладывать не придётся. Белорусский президент намекнул на стягивание неких военных сил к границам республики.

Но если сложится момент, что дальше терпеть не нужно... Мы видим, что лязгают гусеницами. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что всё там — заварушка эта — не напрасно, — добавил Лукашенко.

Сотрудники МЗКТ, как и рабочие по всей стране, требуют проведения честных выборов и отставки бессменного руководителя государства. Выступая перед людьми, президент также заявил, что перевыборов не будет, пока «вы меня не убьёте». Трибуну Лукашенко покидал под крики «Уходи!».

Затем глава государства отправился на бастующий МАЗ. Между тем, несколько колонн МАЗов выехали с территории предприятия и направились к зданию Белтелерадиокомпании. Журналисты, операторы и ведущие также объявили забастовку.

Масштабные акции протеста продолжаются в стране с 9 августа. Белорусы недовольны результатами президентских выборов, на которых в очередной раз победил Лукашенко. Люди считают, что результаты были грубо сфальсифицированы и победу одержала кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

16 августа, президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой Александром Лукашенко. Российский лидер заявил, что Москва готова оказать Минску поддержку для разрешения проблем в случае внешних угроз.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия «сильно рискует», если окажет Белоруссии военную поддержку, писал NEWS.ru.