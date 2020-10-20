Лукашенко пообещал больше не баллотироваться на президентский пост

https://static.news.ru/photo/284e4df8-12d0-11eb-b53b-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с оппозиционерами в СИЗО дал слово не баллотироваться на новый срок на посту главы государства.

Об этом порталу Tut.by рассказал участник встречи, член избирательного штаба Виктора Бабарико Юрий Воскресенский. Оппозиционер добавил, что верит словам президента.

Всё-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты, — заметил Воскресенский.

По словам оппозиционера, Лукашенко также готов пойти на ограничение числа президентских сроков в новой версии конституции страны. Президент на встрече заявил, что уже выступил с инициативой о соответствующей поправке. Воскресенский добавил, что Лукашенко выразил готовность поддержать и другие существенные изменения в законодательстве, в частности усиление роли парламента и введение института суда присяжных.

Раньше он не был готов к этому, так как не было запроса от общества. И он созрел для этих перемен, — резюмировал оппозиционер.

В субботу, 10 октября, близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко четыре часа общался с задержанными представителями Координационного совета и объединённого штаба оппозиции. Политик приехал в СИЗО, чтобы «услышать мнения всех». Как передавал NEWS.ru, после встречи директору компании PanDoc Дмитрию Рабцевичу и Воскресенскому изменили меру пресечения. Оппозиционеров выпустили из СИЗО.

В Белоруссии более двух месяцев продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Лукашенко. Люди требуют отставки президента, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.

Вскоре после начала протестов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Все они либо были арестованы, либо находятся за рубежом.