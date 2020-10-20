Лукашенко пообещал больше не баллотироваться на президентский пост

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с оппозиционерами в СИЗО дал слово не баллотироваться на новый срок на посту главы государства.
Об этом порталу Tut.by
Всё-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты, — заметил Воскресенский.
По словам оппозиционера, Лукашенко также готов пойти на ограничение числа президентских сроков в новой версии конституции страны. Президент на встрече заявил, что уже выступил с инициативой о соответствующей поправке. Воскресенский добавил, что Лукашенко выразил готовность поддержать и другие существенные изменения в законодательстве, в частности усиление роли парламента и введение института суда присяжных.
Раньше он не был готов к этому, так как не было запроса от общества. И он созрел для этих перемен, — резюмировал оппозиционер.
В субботу, 10 октября, близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко четыре часа общался с задержанными представителями Координационного совета и объединённого штаба оппозиции. Политик приехал в СИЗО, чтобы «услышать мнения всех». Как передавал NEWS.ru, после встречи директору компании PanDoc Дмитрию Рабцевичу и Воскресенскому изменили меру пресечения. Оппозиционеров выпустили из СИЗО.
В Белоруссии более двух месяцев продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Лукашенко. Люди требуют отставки президента, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.
Вскоре после начала протестов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Все они либо были арестованы, либо находятся за рубежом.