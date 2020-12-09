Лукашенко подписал закон о ратификацией соглашения по визам с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией о взаимном признании виз, а также ряде других вопросов, связанных с въездом иностранцев и лиц без гражданства на территории стран — участников Договора о создании Союзного государства.

Осенью данный закон был принят Палатой представителей (нижней палатой) и затем одобрен Советом республики (верхней палатой) Национального собрания. Документ опубликован на белорусском национальном правовом портале.

Соглашение о взаимном признании виз 19 июня 2020 года подписали главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии. Договор подразумевает, что граждане третьих стран с визами одной из стран — участниц соглашения получат право въезжать и пребывать на территории другой страны в течение срока действия визы, пересекая границу РФ и Белоруссии по железной дороге, на самолёте или на автомобиле по одной из основных дорог. При этом обе страны остаются вправе отказать таким лицам во въезде, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Казахстан ратифицировал соглашение с Белоруссией по вопросам сотрудничества в области миграции, соответствующий документ подписан казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым. До подписания Токаевым документ одобрили депутаты парламента. Согласно условиям договора, стороны будут сотрудничать в области миграции, защиты прав находящихся на территории второй страны — участницы соглашения граждан, осуществлять информационное взаимодействие.