Токаев подписал ратификацию соглашения с Белоруссией о миграции

Казахстан ратифицировал соглашение с Белоруссией по вопросам сотрудничества в области миграции, соответствующий документ подписан казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.
До подписания Токаевым документ одобрили депутаты парламента,
Согласно условиям договора, стороны будут сотрудничать в области миграции, защиты прав находящихся на территории второй страны — участницы соглашения граждан, осуществлять информационное взаимодействие.
Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев пояснил, что «соглашение направлено на предотвращение двойного гражданства»,
Обе стороны будут обмениваться информацией о гражданстве. Кроме того, у нас на границе есть информационная база «Беркут», и посредством этой системы мы будем знать, сколько к нам прибывает, сколько выезжает, — заявил Тургумбаев.
Как писал NEWS.ru, трудовые мигранты из государств Евразийского экономического союза станут получать пенсию в России. Её будет назначать и выплачивать то государство, на территории которого работал иностранец.