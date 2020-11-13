Токаев подписал ратификацию соглашения с Белоруссией о миграции

https://static.news.ru/photo/3a5de760-2649-11eb-ac3d-fa163e074e61_660.jpg Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz

Казахстан ратифицировал соглашение с Белоруссией по вопросам сотрудничества в области миграции, соответствующий документ подписан казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.

До подписания Токаевым документ одобрили депутаты парламента, отмечает РИА Новости.

Согласно условиям договора, стороны будут сотрудничать в области миграции, защиты прав находящихся на территории второй страны — участницы соглашения граждан, осуществлять информационное взаимодействие.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев пояснил, что «соглашение направлено на предотвращение двойного гражданства», уточняет «Власть».

Обе стороны будут обмениваться информацией о гражданстве. Кроме того, у нас на границе есть информационная база «Беркут», и посредством этой системы мы будем знать, сколько к нам прибывает, сколько выезжает, — заявил Тургумбаев.

Как писал NEWS.ru, трудовые мигранты из государств Евразийского экономического союза станут получать пенсию в России. Её будет назначать и выплачивать то государство, на территории которого работал иностранец.