Лукашенко открестился от поддержки митинга своих сторонников в Минске

https://static.news.ru/photo/2b20ec64-1516-11eb-810f-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником проведения в столице страны митинга своих сторонников, который организует Федерация профсоюзов и другие общественные организации.

Об этом он сказал в беседе с БелТА. Лукашенко сообщил, что, по его данным, около 250-300 тысяч человек со всей страны изъявили желание приехать на этот митинг. Исходя из таких масштабов, главное что волнует президента, по его признанию, — это вопрос обеспечения безопасности участников мероприятия.

Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск. Человек едет Батьку поддержать, но он же Батьку хочет и увидеть. <...> Главное — мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает, — сказал Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, 22 октября в Европарламенте объявили, что победителем премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова стала белорусская оппозиция.

В Белоруссии более двух месяцев продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Лукашенко. Люди требуют отставки президента, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.

Вскоре после начала протестов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Все они либо были арестованы, либо находятся за рубежом.