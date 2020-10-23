Лукашенко открестился от поддержки митинга своих сторонников в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником проведения в столице страны митинга своих сторонников, который организует Федерация профсоюзов и другие общественные организации.
Об этом он
Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск. Человек едет Батьку поддержать, но он же Батьку хочет и увидеть. <...> Главное — мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает, — сказал Лукашенко.
Как писал NEWS.ru, 22 октября в Европарламенте объявили, что победителем премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова стала белорусская оппозиция.
В Белоруссии более двух месяцев продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Лукашенко. Люди требуют отставки президента, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.
Вскоре после начала протестов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Все они либо были арестованы, либо находятся за рубежом.