Лукашенко объяснил свою присягу под флагом оппозиции

https://static.news.ru/photo/d5ba37d8-e925-11ea-b36f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Белоруссии прокомментировал принятие первой президентской присяги в 1994 году под бело-красно-белым флагом, который сейчас использует оппозиция. По его словам, тогда он не мог поступить иначе.

Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным советом. Мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов, — приводит его слова РИА Новости.

Лукашенко подчеркнул, что по этому поводу не надо строить никаких конспирологических теорий. Что касается нынешней белорусской символики, то за неё на референдуме в 1995 году проголосовало большинство граждан, пояснил белорусский лидер.

Народ высказался за эту символику. А этот флаг, вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги, — заключил глава государства.

В Белоруссии 9 августа после оглашения ЦИК предварительных итогов президентских выборов начались протестные акции. Десятки тысячи людей вышли на улицы, считая, что очередная победа Лукашенко сфальсифицирована. Протестующие уверены, что победу в борьбе за пост главы государства одержала Светлана Тихановская, которая по официальным данным набрала 10,1% голосов.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко потребовал прекратить критику в свой адрес после его недавнего публичного появления в камуфляже и с автоматом в руках. По его словам, он не применит оружие против собственного народа.