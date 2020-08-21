Оппозиция Лукашенко очутилась на стороне США

Белорусская власть в свете продолжающихся протестов меняет тактику. К силовым методам подавления демонстраций Александр Лукашенко теперь добавил провластные митинги. Они продолжаются всю неделю, однако, по имеющимся данным, уступают в численности антиправительственным акциям, которые также не затихают. В итоге складывается ситуация, при которой обе стороны проходят проверку на прочность. И пока преимущество не на стороне власти.

Светлана Тихановская, основная соперница Лукашенко в ходе недавней избирательной кампании, выпустила очередное видеобращение с призывом продолжать забастовки, которыми уже больше недели охвачены главные белорусские предприятия.

Будущее Беларуси, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь, — сказала она.

После этого заявления Тихановская провела пресс-конференцию в Вильнюсе, где вновь озвучила схожие призывы.

Несмотря на то что власти РБ продолжают делать вид, будто стачки не носят массового характера, а протестное движение в республике действительно менее активное, чем в первые дни после выборов, преимущество на улицах пока у оппозиции. Отдельные митинги выглядят не столь многочисленными, как их представляют правозащитники, однако важной особенностью выступлений 2020 года остаётся то, что они единовременно равномерно рассредоточены по всей стране. Ранее центром демонстраций была столица, а в областях резонансных манифестаций не наблюдалось.

Ivarsson Jerker/Global Look Press

В ответ Лукашенко, спустя более недели после выборов, стал проводить собственные митинги, призванные продемонстрировать народную поддержку правящего режима. Однако пока они выглядят малоубедительно, поскольку, как уже отмечали эксперты, у белорусского руководства крайне ограниченный ресурс для сбора массовых акций. И сам характер провластных демонстраций косвенно это подтверждает.

Митинги за Лукашенко равномерно распределены по дням недели, а общебелорусской акции — проходящей в один день по всей стране — в поддержку президента ещё не было. Оппозиционные активисты сообщают об автобусах, которые перевозят митингующих за Лукашенко из одного населённого пункта в другой. И такой сценарий выглядит правдивым. Например, на следующий день после провластной акции в Гомеле прошла демонстрация в Речице (крохотный городок в Гомельской области с преимущественно пожилым населением. — NEWS.ru). Властям, впрочем, удалось создать презентабельную картинку в СМИ. Но мало кто сомневается: за Лукашенко в Речице выходили те же, кто был на гомельском митинге.

Показательно и то, что у большинства участников пропрезидентских выступлений есть атрибутика с государственной (принятой при Лукашенко) символикой, на зданиях в ходе акций вывешиваются огромные флаги республики, манифестации сопровождаются пролётами вертолётов и т.д. Вполне ожидаемо, что противники режима расценили подобные акции как принудительные и проплаченные властями — с учётом того, что большинство из них начинались ещё до окончания рабочего дня. Вопросы у пользователей Байнета вызывают и объёмы финансирования этих демонстраций.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сам Лукашенко, похоже, понимает, что опоздал как с мобилизацией своих сторонников (если таковые действительно есть, и речь не идёт о подневольных бюджетниках), так и с попыткой внешнеполитического урегулирования. 20 августа белорусский президент вновь поднял тему внешнего вмешательства — со стороны Запада.

Нам готовили эту заварушку, планируют это и направляют США, — заявил он.

Однако, по словам Лукашенко, он не намерен вводить в стране военное положение — этот вариант ранее обсуждали многие политологи.

Грядущий уик-энд станет очередным тестом для белорусского режима: «закручивание гаек» лишь подстёгивает протестную активность, поэтому в выходные вновь ожидаются массовые акции оппозиции. Будет ли у Лукашенко чем ответить на это — вопрос открытый. Вашингтон уже напрямую призвал Минск к проведению новых выборов.

На фоне обвинений в адрес США, которые были озвучены 21 августа, Белый дом и Госдепартамент могут действительно перейти к откровенной поддержке протестующих и ужесточить свою политику на белорусском направлении. Это аукнется президенту республики как в политическом плане (с вероятностью новых персональных санкций), так и в экономическом (приостановка поставок нефти), и только усилит оппозиционные настроения. А средств для регулярных провластных митингов у правящего режима, ослабленного эпидемией и забастовками, хватит ненадолго.