Лукашенко обнялся с ядерной боеголовкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения, об этом политик рассказал на Всебелорусском народном собрании, трансляцию ведет БелТА. По словам главы республики, он лично видел боеприпасы, которые были размещены в стране после распада Советского Союза.

Были размещены [ядерные боеприпасы], и я их видел. Как я говорил, обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения, — признался Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что речь идет о самом продвинутом на то время стратегическом ядерном оружии. При этом сегодня такое вооружение по-прежнему есть у России, добавил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии обвинил Соединенные Штаты в продвижении агрессивных нарративов в адрес России и Белоруссии. По его словам, это повышает градус враждебности НАТО. Лукашенко обратил внимание, что вокруг стран продолжает формироваться пояс недружественных соседей. При этом Минск полагает, что к нему присоединятся новые члены.

Вместе с этим Лукашенко считает, что сегодня в украинском конфликте сложилась самая удобная ситуация для мирных переговоров. Глава республики предложил начать со стамбульских договоренностей.