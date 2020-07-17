Лукашенко обновил состав Совета безопасности Белоруссии

https://static.news.ru/photo/971f8c4a-c845-11ea-a001-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности республики. Соответствующий указ за номером 271 лидер подписал 17 июля 2020 года.

В состав ведомства включили председателя Комитета госконтроля (КГК) Ивана Тертеля, министра обороны Виктора Хренина, руководителя Государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса, главу Генштаба — первого заместителя Минобороны Александра Вольфовича, говорится на официальном сайте президента Белоруссии.

Из состава организации исключили: бывшего государственного секретаря Совбеза Станислава Зася, экс-главу КГК Леонида Анфимова и экс-премьера Белоруссии Сергея Румаса. Должности Романа Головченко и Андрея Равкова, ранее входивших в Совбез, изложены в новой редакции — премьер и госсекретарь Совбеза соответственно.

С 2016 года в состав Совбеза республики включают премьер-министров Белоруссии, спикеров обеих палат парламента, генпрокурора, руководителей МИД и МВД, а также других высокопоставленных чиновников.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, что его страна всегда была и останется близкой и родной для Москвы.

Он попросил руководителя кабмина РФ передать «самые добрые пожелания» от народа республики лидеру РФ Владимиру Путину и выразил надежду на то, что российский глава приедет в Минск на встречу в рамках евразийского экономического союза (ЕАЭС).