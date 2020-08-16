Лукашенко проиграл борьбу за Минск

Белорусская оппозиция не теряет надежды на то, что глава республики Александр Лукашенко всё же откажется от руководства страной. После того как его основная соперница Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета для трансфера власти, другой экс-кандидат в президенты — Валерий Цепкало — анонсировал встречу в Варшаве с некими «серьёзными политиками» из США. Всё это происходит на фоне очередного ужесточения риторики Лукашенко, который уже заявил о возможности военной помощи от России и собрал первый со дня выборов провластный митинг в Минске. Подобный расклад создаёт опасности как для белорусского режима, так и для оппозиции.

16 августа в Минске на площади Независимости возле Дома правительства состоялся митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко — впервые со дня выборов, прошедших неделю назад. Аналитики уже задавались вопросом, почему власть не использует этот испытанный для неустойчивых режимов метод. По мнению экспертов, связано это с тем, что властям банально неоткуда брать человеческий ресурс: даже прежде лояльная к Лукашенко часть населения на фоне жёстких задержаний и побоев меняет свою позицию. Как и часть силовиков, которые всё равно живут рядом с другими гражданами РБ.

По официальным данным, на демонстрацию в поддержку президента вышло около 65 тысяч человек — показатель невнушительный для столицы, учитывая протестные акции, проходящие по всей стране. Зато последовавшая за провластным митингом акция оппозиции собрала, по некоторым оценкам, до 200 тысяч человек только в Минске, не считая других шести субъектов (областей) республики. Однако власти не теряют надежды на поддержку силовиков — в том числе и из-за рубежа и, в частности, из России.

Когда речь идёт о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило, — абсолютно посвящён в то, что происходит, — заявил 16 августа Лукашенко и добавил, что «стоит перед белорусами на коленях».

Виктор Толочко/РИА Новости

В этих условиях белорусская оппозиция всё чаще заявляет о себе. Вслед за экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, заявившей о создании координационного совета для трансфера власти, другой конкурент Лукашенко Валерий Цепкало, который был «забракован» по подписям, одобрил создание Комитета национального спасения, предложенное главой «Уралхима» Дмитрием Мазепиным.

Всё это ставит серьёзный вызов перед Лукашенко, особенно в условиях ужесточения западной позиции, — а ЕС и США уже пригрозили Белоруссии новыми санкциями. Кроме того, прогнозы белорусского лидера по поводу возможного российского вмешательства выглядят преувеличением: после присоединения Крыма в 2014 году и последующих санкций Кремль ведёт себя более осторожно.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Артём Агафонов, создание зарубежных белорусских оппозиционных структур вполне ожидаемо. Более того, «правительство в изгнании», формирующееся сейчас, вписывается в политические традиции страны.

Запад не признал выборы и победу на них Лукашенко. Поэтому в случае если он удержит власть, скорее всего, произойдёт объединение создаваемых сейчас структур для долгосрочного давления на президента. И создание оппозиционного «правительства в изгнании» во главе с Тихановской в таком случае вполне вероятно. Подобное «правительство» в лице Рады Белорусской народной республики уже существует более 100 лет и воспринимается как курьёз, потому что состоит в основном из эмигрантов во втором-третьем поколениях, давно потерявших связь с родиной. Вот и повод освежить концепцию и состав участников. Артём Агафонов белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие» белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие»

Однако до сих пор неясно, какую же тактику выберет Лукашенко. На руку ему сыграли бы затяжные переговоры с зарубежной оппозицией. Это позволило бы снизить накал внутри республики (учитывая миролюбивые призывы Тихановской) и создать благоприятный имидж для Евросоюза и США. С другой стороны, белорусский лидер слишком опасается отдаления от России, которая, как показали события последних дней, остаётся фактически единственным гарантом безопасности соседней страны, несмотря на противоречивую позицию Минска.