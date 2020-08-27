Лукашенко не собирается садиться за стол переговоров с протестующими

https://static.news.ru/photo/463c6e48-e856-11ea-abec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не собирается садиться за стол переговоров с «бесчинствующими молодчиками» с улиц, однако он готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами, в том числе по вопросу изменения конституции республики.

Поэтому давайте садиться — представители всех трудовых коллективов, студенческих коллективов. И крестьяне имеют право на своё слово, и рабочие хотят своё слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи. А не бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят. И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет, — подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

По его словам, «если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой», их позицию можно выслушать, «но не на улице». Глава государства также призвал трудовые и студенческие коллективы выдвигать своих представителей для обсуждения изменений в основной закон страны.

В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что Тихановская заявила, что считает себя «избранным народом президентом» Белоруссии. Она также добавила, что больше не является лидером оппозиции.

При этом она пояснила, что официально пока так себя называть не может, поскольку существуют официальные «сфальсифицированные» данные об итогах президентских выборов. Поэтому предложила другую формулировку: «женщина, за которую проголосовали».