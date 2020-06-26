Лукашенко назвал поправки в Конституцию Белоруссии нерешительными

https://static.news.ru/photo/8ea0f278-b7a8-11ea-ba78-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко представили несколько вариантов обновлённой Конституции республики, однако он их не одобрил, назвав недостаточно решительными.

Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать, — цитирует БелТА Лукашенко.

Глава Белоруссии считает, что власть на местах должна иметь больше полномочий, потому что «на месте им виднее». Он полагает, что перераспределение полномочий должно быть прописано в Конституции.

До принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора, — заявил Лукашенко.

Также он подчеркнул, что Конституция «будет приниматься на референдуме», а возвращение к Основному закону страны образца 1994 года — это движение назад.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко заявил, что Москва может позволить себе гораздо чаще ошибаться, в отличие от Минска. При этом демократия и свобода слова в Белоруссии на том же уровне, что в России и США. По мнению белорусского лидера, республика не располагает такими ресурсами, как Россия, поэтому реформы в стране проходят медленнее, так как ошибки могут дорого стоить, а денег на исправление ситуации нет. В мае 2019 года политик отметил, что суперноваций в Конституции Белоруссии нет, а при составлении документа учитывался опыт оплотов демократии, в том числе Франции и США.

А в ноябре прошлого года Александр Лукашенко заявил, что Конституция страны не будет меняться к президентским выборам в 2020 году.