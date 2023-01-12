Лукашенко назвал число мероприятий, выполненных в рамках союзных программ Лукашенко: Россия и Белоруссия выполнили около 70% мероприятий в рамках союзных программ

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белоруссия и Россия выполнили около 70% мероприятий по реализации союзных отраслевых программ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА. По его словам, реализация 28 отраслевых программ, принятых на заседании Высшего госсовета Союзного государства, позволит обеспечить равные права граждан и субъектов хозяйствования двух стран, особенно по части интеграции в экономической сфере.

Это основа, на которой мы строим отношения с братской Россией, — равные условия для людей и предприятий. <...> Около 70% таких мероприятий уже выполнено, — подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что проделана существенная работа по формированию и корректировке договорно-правовой базы межгосударственного сотрудничества, однако заметных подвижек, прежде всего в сферах энергетики, промышленности и транспорта, Белоруссия пока не ощутила. Лукашенко подчеркнул необходимость гармонизации налогового законодательства, координации налогового и таможенного контроля на границах Союзного государства в условиях его полной прозрачности.

Еще раз подчеркиваю: при этом речь не идет о содержании, об утрате какой-то части нашего суверенитета. Как устанавливались налоги и принимались законы ранее в Беларуси, так они и будут приниматься, — заявил глава государства.

10 сентября 2021 года главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко одобрили 28 союзных программ по интеграции двух стран. Программы предусматривают сближение макроэкономической политики, гармонизацию денежно-кредитной политики и валютного регулирования, налогового и таможенного законодательства. Стороны договорились о формировании единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии. Программы также предполагают единые правила конкуренции, защиты прав потребителей, отмену роуминга, проведение согласованной политики в социально-трудовой сфере.