Лукашенко: Минск не выдал бы Киеву задержанных россиян

https://static.news.ru/photo/463b9412-f1f9-11ea-9b51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не выдал бы Киеву задержанных накануне выборов россиян, даже если бы власти Украины выдвинули такое требование.

Об этом рассказал главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который участвовал в интервью с белорусским лидером. Журналист спросил президента, что бы тот сделал, если бы украинский прокурор обратился бы с официальной просьбой о выдаче россиян.

Я бы всё равно, несмотря ни на что, спросил бы этих людей, куда они хотят уехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они уехали в Россию, — ответил Лукашенко.

29 июля в Белоруссии задержали группу из 33 россиян, которых идентифицировали как наёмников из ЧВК Вагнера. Власти Белоруссии посчитали, что мужчины прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Российская сторона заявила, что задержанные ехали через республику транзитом в третью страну.

14 августа задержанные были возвращены в Россию. Были переданы 32 человека, ещё один задержанный, который имел российский и белорусский паспорта, остался на территории республики.

Позднее появилась информация, что на родине россиян не будут преследовать в уголовном или процессуальном порядке. Единственное неудобство, которое предстоит испытать вернувшимся гражданам, это двухнедельный карантин. Белорусская сторона не выдвинула никаких требований перед выдачей задержанных, а сделала это «в рамках жеста доброй воли в соответствии с двусторонними документами о дружбе и добрососедстве», писал NEWS.ru.