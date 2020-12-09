Лукашенко хочет уточнить план по совместной с Россией группировке войск

https://static.news.ru/photo/a65a2c9e-3acb-11eb-a1c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает за актуализацию плана применения совместной группировки войск из-за действий НАТО у западной границы республики.

Сегодня я хотел бы услышать, что нового в связи с переработанными документами и что предстоит нам ещё сделать, если необходимо, потому что нагнетание обстановки идёт. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО, — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Глава Белоруссии подчеркнул, что если армия НАТО тренируется, то значит она это делает для чего-то, а не просто так.

Нам надо осовременить, с учётом ситуации на западных границах и в мире вообще, материалы и документы по применению этой (региональной. — NEWS.ru) группировки вооружённых сил, — заявил политик на встрече с министром обороны страны Виктором Хрениным и начальником Генерального штаба ВС Белоруссии Александром Вольфовичем.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко заявил , что в НАТО создаётся военная группировка для захвата западных земель Белоруссии. Он подчеркнул, что в открытом режиме говорится о принадлежности белорусских территорий Польше. Лукашенко отметил, что он, как президент, и белорусский народ не могут с этим согласится.

Политик серьёзно обеспокоен наращиванием военного присутствия Соединённых Штатов Америки и НАТО на западных рубежах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В первую очередь речь идёт о размещении дополнительного американского контингента на территории Польши и планах Варшавы создать новые объекты военной инфраструктуры.