Лукашенко: Белоруссия введёт войска в Донбасс в случае необходимости

Белорусские войска не участвуют в военной операции России на Украине, но если в этом появится необходимости — они могут быть привлечены. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными, сообщает БЕЛТА.

Мы оправдываться не будем по поводу того, участвуем или не участвуем в этом конфликте. Наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России, они будут, — заявил белорусский лидер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал ранее о телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным, который назвал целью операции на Украине «прекращение геноцида» народа в Донецкой и Луганской областях Украины. Лукашенко добавил, что стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы не допустить кровопролития.

Он предложил провести российско-украинские мирные переговоры в Минске. Об этом он заявил на оперативном совещании с военными. Он также добавил, что для того, чтобы остановить эскалацию, необходимо будет выполнить российские требования по гарантиям безопасности.