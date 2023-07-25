Лавров обсудил с Байрамовым процесс нормализации отношений Баку и Еревана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

В Москве прошла встреча глав МИД Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова, сообщает дипведомство Азербайджана на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы, в том числе процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провели двустороннюю встречу. Стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы, в том числе процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, — говорится в сообщении.

Позже в Москве пройдет трехсторонняя встреча Байрамова, Лаврова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что активность Москвы в урегулировании отношений Еревана и Баку снизилась. По его словам, Россию от переговорного процесса между двумя республиками отвлекают события на Украине, но стороны не хотят вытеснения России из переговорного процесса.

Также Пашинян заявил, что ожидает от встречи глав МИД Армении, Азербайджана и России прогресса в согласовании еще нескольких статей возможного мирного договора с Баку и «достижения решений по Лачинскому коридору».