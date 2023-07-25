В Армении заявили о спаде активности Москвы в примирении Еревана и Баку Пашинян: активность Москвы в урегулировании отношений Еревана и Баку снизилась из-за Украины

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Активность Москвы в урегулировании отношений Еревана и Баку снизилась, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан». По его словам, события на Украине отвлекают Россию от переговорного процесса между двумя республиками.

Надо отметить, что переговорная активность и инициативность России спала, но не потому, что они не хотят урегулирования вопроса, а это связано с событиями на Украине, все время и энергию они вкладывают туда, — сказал армянский премьер.

Он отметил, что в последнее время большая часть встреч и переговоров между Арменией и Азербайджаном проходит на западных площадках. По его словам, очень серьезные усилия к примирению республик прикладывают США.

В то же время Пашинян добавил, что стороны не хотят вытеснения России из переговорного процесса. По его словам, в позициях РФ и Запада «есть сближение» относительно ситуации в регионе.

Ранее Пашинян заявил, что ожидает от встречи глав МИД Армении, Азербайджана и России прогресса в согласовании еще нескольких статей возможного мирного договора с Баку и достижения решений по Лачинскому коридору. Переговоры министров пройдут в Москве 25 июля.