КС белорусской оппозиции потребовал переговоры с силовиками

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Координационный совет белорусской оппозиции направил запросы в Генпрокуратуру, МВД, КГБ и Следственный комитет с требованием провести срочные встречи. Об этом сказано в заявлении КС.

Были направлены официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в резолюции, — цитирует ТАСС сообщение КС.

Требование о переговорах выдвинуто после того, как 2 августа Генеральная прокуратура Белоруссии открыла уголовное дело по статье о захвате власти. Поводом стало создание Координационного совета оппозиции, как сообщил генпрокурор республики Александр Конюк. 18 августа в КС объявили, что цель работы совета — проведение новых выборов президента и мирный транзит власти; сам совет властные полномочия осуществлять не намерен.

После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал оппозиционеров «чёрной сотней», а их программы — «путём в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства».

Белорусские граждане вышли на массовые акции протеста после выборов президента республики, которые состоялись 9 августа и на которых в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко. Несогласные с результатами подсчёта голосов граждане вышли на улицы. По данным ЦИК, действующий президент набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

19 августа глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз в ближайшее время введёт санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов». В среду вечером МИД Литвы сообщил о том, что Лукашенко включили в невъездной список.

Как писал NEWS.ru, состав Координационного совета оппозиции Белоруссии будет расширен.