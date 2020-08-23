КС Белоруссии призвал к рассмотрению дела о выборах в суде

https://static.news.ru/photo/d062dd54-e546-11ea-aea8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Максим Знак заявил о необходимости рассмотрения дела о выборах президента Белоруссии в Верховном суде республики. По его словам, это единственный цивилизованный способ.

На следующей неделе, я думаю, в понедельник, Верховный суд Республики Беларусь примет или не примет к производству жалобу С. Тихановской. Рассмотрение дела о выборах в суде — единственный цивилизованный способ разобраться в сложившейся ситуации. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению — это окончательный отказ в судебной защите кандидату в президенты и отказ от юридического трека, — цитирует его ТАСС.

Также Знак выразил большую надежду на то, что в суде примут обоснованное решение. Он напомнил о том, что жалоба была подана в соответствующие сроки.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Как информировал NEWS.ru, участники «Марша новой Беларуси» — оппозиционной акции протеста — заняли всю Площадь Независимости в белорусской столице.