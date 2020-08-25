Кремль не увидел угроз российским гражданам и бизнесу в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/841a0e0a-e6c1-11ea-985e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за соблюдением интересов российских граждан и бизнеса в Белоруссии, но при этом исходит из того, что россиянам в соседней стране ничего не угрожает.

Как передаёт РИА Новости, Песков таким образом ответил на вопрос, видят ли в Кремле угрозу российским компаниям в Республике Беларусь. Пресс-секретарь заверил, что российские власти со всем вниманием следят за рисками для граждан и компаний за рубежом. При этом Песков подчеркнул, что людям и бизнесу в Белоруссии ничто не угрожает и «не может угрожать».

Представитель Кремля допустил, что Москва может изменить свою официальную позицию в отношении Минска, если «что-то будет наносить урон интересам» российского бизнеса, «создавать какую-то внеконкурентную реальность». Однако в настоящее время никаких признаков этого не наблюдается, отметил Песков.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — продолжаются протестные акции. В эти события тем или иным образом оказались вовлечены российские граждане и организации. В первые дни протестов белорусские силовики задержали несколько журналистов из РФ, в частности, сотрудников телеканала «Дождь» Василия Полонского, Владимира Роменского и Николая Антипова, военкора Семёна Пегова и корреспондента Znak.com Никиту Телиженко. Последний в материале для своего издания описал избиения и пытки, свидетелем которых он стал.

13 августа в минских офисах «Яндекса» и Uber (бренд в СНГ принадлежит российской компании) прошли обыски. Их производили люди, представлявшиеся сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Республики Беларусь.

Как передавал NEWS.ru, все сотрудники «Яндекса» из минского офиса после этого инцидента перешли на удалённую работу. Часть из них покинула страну.