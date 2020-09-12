Колесникову увезли из минского СИЗО в область

https://static.news.ru/photo/ecdce182-f4e6-11ea-8a7a-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Мария Колесникова, входящая в состав президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, переведена из СИЗО в следственную тюрьму № 8 в Жодино Минской области.

О переводе Колесниковой рассказал Глеб Герман, пресс-секретарь штаба бывшего претендента на пост президента республики Виктора Бабарико, со ссылкой на её адвоката Людмилу Казак. При этом он добавил, что причины перевода пока неизвестны, сообщает РИА Новости.

7 сентября стало известно о похищении Колесниковой — люди в масках схватили её возле Национального художественного музея Минска, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. День спустя белорусские СМИ со ссылкой на погранслужбу сообщили о её задержании при попытке выехать на Украину вместе с двумя другими членами КСЧ. Позже стало известно, что Колесникова порвала паспорт, чтобы предотвратить своё выдворение за пределы республики.

С 9 сентября Колесникова находилась в СИЗО-1 Минска. Она проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти. Ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат Колесниковой потребовала возбудить уголовное дело против сотрудников КГБ и Главуправления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК). Оппозиционер обвиняет их в ряде преступлений, в числе которых похищение, угроза убийством и незаконное лишение свободы.