Киев испугался, что РФ перекроет ему газ после ввода «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/2cdb97e8-bcb0-11ea-b0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заподозрил Россию в том, что после сдачи в эксплуатацию «Северного потока — 2» она перекроет газовый вентиль на своей территории и прекратит транзит из-за якобы необходимости какого-нибудь многолетнего ремонта сети. Об этом он заявил в эфире канала «Украина 24».

Где-то на точке входа газотранспортной системы на территорию Украины, но эта точка находится на территории России, может просто возникнуть потребность в плановом многолетнем ремонте, — сказал Кулеба.

Так он прокомментировал вопрос журналистов о вероятности того, что РФ попытается поставлять газ в Европу в обход Украины.

Госдеп США ранее заявил, что Вашингтон сделает «всё возможное», чтобы «Северный поток — 2» не стал политическим оружием Москвы. Якобы руководство США и Германии уже обсудили возможные меры для возмещения возможных транзитных потерь Киева из-за трубопровода, который был построен в обход Украины.

Ранее в Киеве заявили, что ФСБ может «подорвать» их трубу после ввода «Северного потока — 2». Как писал украинский журналист Виталий Портников, ожидать можно как повреждения трубы на территории Украины, так и «поломок» в России.