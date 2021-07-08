КГБ Белоруссии начал масштабную операцию по «зачистке радикалов»

КГБ Белоруссии начал широкомасштабную операцию по задержанию лиц, причастных к работе радикальных Telegram-каналов и чатов. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

По словам Бычека, личности участников, зарегистрированных в чатах, были установлены в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц, — сообщил представитель КГБ.

Бычек пояснил, что силовики проводят следственные и процессуальные действия, включая обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных действий.

В показанном телеканалом сюжете говорится, в частности, о так называемых деструктивных чатах и Telegram-сообществах. в которых проводилась «вербовка и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма».

Обыски и задержания людей из числа оппонентов действующей власти начались в Белоруссии в четверг, 8 июля. Также задерживают журналистов негосударственных изданий и интернет-порталов.

Ранее стало известно, что белорусская оппозиционная газета «Наша Нива» не может связаться с главным редактором Егором Мартиновичем и рядом других сотрудников. Журналисты допускают, что главред может быть задержан. Косвенно эту информацию подтверждают читатели издания. Они видели в здании газеты сотрудников Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии (ГУБОПиК).