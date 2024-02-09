В Казахстане ввели масочный режим Масочный режим введен в больницах Казахстана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова постановила возобновить масочный режим в больницах республики в целях профилактики распространения коронавируса, кори, гриппа и ОРВИ, сообщили в пресс-службе комитета санитарно-эпидемиологического контроля Казахстана. Кроме того, она рекомендовала гражданам носить маски в местах массового скопления людей, в том числе на рынках, вокзалах, в торговых центрах и в банках.

Руководителям управлений здравоохранения областей и территориальных департаментов комитета постановляется обеспечить использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков, — говорится в тексте постановления.

Кроме того, главный санитарный врач поручила провести информационную работу для информирования населения об опасности коронавируса, гриппа, ОРВИ, а также кори. Постановление официально вступило в силу с момента его публикования.

Гематолог-онколог Ольга Алешина ранее рассказала, как проводится вакцинация от коронавируса при наличии заболеваний крови. По ее словам, их наличие не является противопоказанием к поведению процедуры, однако в некоторых случаях вакцинацию необходимо отсрочить.