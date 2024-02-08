Врач раскрыла нюанс вакцинации от коронавируса людей с заболеванием крови Онколог Алешина: вакцинация при заболевании крови не всегда обеспечивает защиту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди с заболеванием крови не имеют противопоказаний к прививкам от коронавируса, однако есть ситуации, когда им стоит отсрочить эту процедуру, а именно во время курса химиотерапии или иммуносупрессивной терапии, рассказала NEWS.ru заведующая отделением гематологии и химиотерапии острых лейкозов и лимфом ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России врач — гематолог-онколог кандидат медицинских наук Ольга Алешина. Она отметила, что вакцинация онкогематологических пациентов не всегда обеспечивает нужную защиту.

У таких пациентов возможен вторичный иммунодефицит, когда у организма снижена способность вырабатывать защитные антитела как в ответ на саму инфекцию, так и в ответ на введение вакцины. Именно поэтому иммунный ответ может быть недостаточным — в организме просто не формируется достаточный уровень антител к вирусу Sars-Cov-2. В таком случае пациентам проводят не вакцинацию, а пассивную иммунизацию, при которой вместо вакцины вводятся уже готовые антитела. Тогда организму не нужно самостоятельно их синтезировать, — сказала Алешина.

Врач подчеркнула, что пассивная иммунизация актуальна для людей с хроническими лимфолейкозами, для пациентов после применения моноклональных антител и трансплантации. Также применение пассивной иммунизации возможно для ситуаций, когда необходимо быстро защитить пациента от вируса и не ждать, пока сформируется иммунный ответ.

Ранее Алешина рассказала, что коронавирус у онкогематологических пациентов может протекать тяжелее, дольше и приводить к летальному исходу. По ее словам, одной из основных причин летальности является вторичный иммунодефицит.