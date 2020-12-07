Католикос всех армян Гарегин II призвал Пашиняна подать в отставку

https://static.news.ru/photo/928641a0-3939-11eb-a1b9-fa163e074e61_660.jpg Гарегин II Фото: Rolf Zoellner/imago stock&people/Global Look Press

Католикос всех армян Гарегин II в своём телеобращении призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна покинуть свой пост.

Исходя из нарастающей в стране общественной напряжённости, серьёзных внешних и внутренних вызовов и снижения общественного доверия к премьер-министру, по-отечески призвал его взять на себя ответственность и сложить с себя полномочия премьер-министра​, — заявил иерарх Армянской апостольской церкви.

Также Гарегин II призвал парламент страны прислушаться к общественному мнению, избрать нового премьер-министра, сформировать правительство национального согласия.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По его условиям армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, производится обмен пленными. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Россия приветствует любые шаги по нормализации диалога между Азербайджаном и Арменией на фоне установленного в Нагорном Карабахе перемирия, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Как писал NEWS.ru, армянские оппозиционеры объявили, что начинают очередные акции протеста. Их задача и главное требование заключаются в том, чтобы премьер-министр страны Никол Пашинян покинул занимаемую должность. Акции протеста начнутся после ультиматума, срок которого истекает в полдень вторника, 8 декабря.