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Радость и погром: как весть о перемирии встретили в Азербайджане и Армении

12:43, 10 ноября 2020 1 676
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Ночью 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве президента России Владимира Путина подписали документ, согласно которому останавливаются военные действия на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Известие о закреплении линий боевых действий встретило радость и восторг в Азербайджане, тысячи людей вышли на улицы городов, чтобы отметить окончание военных действий, которые воспринимаются как военная и дипломатическая победа Баку. В то же время в Армении люди вышли на улицы с совершенно иным настроением, что вылилось в погромы и антиправительственные демонстрации, в частности протестующие захватили здание правительства Армении.

Гавриил Григоров/ТАСС

Станислав Красильников/ТАСС

AP Photo/Aydin Mammedov/ТАСС

Станислав Красильников/ТАСС

Алексей Куденко/РИА Новости

EPA/VAHRAM BAGHDASARYAN/ТАСС

Гавриил Григоров/ТАСС

Илья Питалев/РИА Новости

Гавриил Григоров/ТАСС

Dmitri Lovetsky/AP/TASS

Алексей Куденко/РИА Новости

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