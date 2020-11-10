Радость и погром: как весть о перемирии встретили в Азербайджане и Армении

Ночью 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве президента России Владимира Путина подписали документ, согласно которому останавливаются военные действия на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Известие о закреплении линий боевых действий встретило радость и восторг в Азербайджане, тысячи людей вышли на улицы городов, чтобы отметить окончание военных действий, которые воспринимаются как военная и дипломатическая победа Баку. В то же время в Армении люди вышли на улицы с совершенно иным настроением, что вылилось в погромы и антиправительственные демонстрации, в частности протестующие захватили здание правительства Армении.
Гавриил Григоров/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
AP Photo/Aydin Mammedov/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Алексей Куденко/РИА Новости
EPA/VAHRAM BAGHDASARYAN/ТАСС
Гавриил Григоров/ТАСС
Илья Питалев/РИА Новости
Гавриил Григоров/ТАСС
Dmitri Lovetsky/AP/TASS
Алексей Куденко/РИА Новости