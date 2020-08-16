Кабмин Белоруссии сложил полномочия перед избранным президентом

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом республики в соответствии с указом Александра Лукашенко от 15 августа.

Документ был опубликован в понедельник, 17 августа, на национальном правовом интернет-портале.

Премьер-министр Белоруссии, его заместители, а также министры и председатели государственных комитетов, согласно тексту указа, будут осуществлять свои полномочия до формирования нового состава кабмина.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства Александра Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах. В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. В результате 14 августа стало самым мирным днём протестов.

Ранее были обнародованы постановления правительства Белоруссии о сложении полномочий перед вновь избранным президентом и указ белорусского лидера Александра Лукашенко о поручении Совету министров продолжить работу до формирования его нового состава, писал NEWS.ru.