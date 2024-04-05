«Издевался часами»: экс-супруга Бишимбаева высказалась о смерти Нукеновой Экс-супруга Бишимбаева посочувствовала семье Салтанат Нукеновой

Фото: Социальные сети

Назым Кахарман

Бывшая жена экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман посочувствовала семье погибшей Салтанат Нукеновой, в убийстве которой обвиняют чиновника. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Кахарман отметила, что ее брак с бывшим супругом не был идеальным, Бишимбаев постоянно давил на нее.

Это просто ужас! Бедная девочка! Издевался над ней часами, в итоге жестоко убил, — посетовала Кахарман.

Кахарман, которая 14 лет прожила в браке с обвиняемым и родила за это время троих детей, рассказала, что слышала от бывшего супруга, что с ней «что-то не так, а он клевый». Отмечается, что сам Бишимбаев свою вину не признает и утверждает, что Нукенова упала.

Классика! Во всем виновата сама! И я тоже слушала его вкрадчивый голос с внушением, что со мной тоже что-то не так, а он клевый, — добавила Кахарман.

Бывший министр национальной экономики Казахстана обвиняется в убийстве супруги, совершенном с особой жестокостью. По данным следствия, в одном из ресторанов Астаны он избил свою жену. От полученных травм женщина скончалась. По словам адвоката потерпевшей стороны Жанны Мухамади, за свою практику она не сталкивалась с подобной хладнокровностью.