Избитый в Минске мужчина умер в реанимации

https://static.news.ru/photo/ef851afe-2514-11eb-89b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

31-летний житель Минска Роман Бондаренко, которого неизвестные люди увезли со двора дома вечером 11 ноября, скончался в реанимации.

Минчанина ночью привезли в больницу скорой медицинской помощи из Центрального РУВД города с формулировкой, что он получил травмы «во время драки». Мужчина находился без сознания. У него были диагностированы отёк мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины. Медики оперировали Бондаренко несколько часов.

Сестра пострадавшего Ольга днём 12 ноября рассказала, что врачи не дают оптимистичного прогноза.

Состояние очень тяжёлое, врачи сказали, что шанс выжить один из тысячи. Требуется дополнительная операция, но в этом состоянии брат её не переживёт, нужно ждать, пока пойдёт на поправку, — заявила девушка журналистам TUT.BY.

В 19:00 она сообщила, что состояние Романа ухудшилось, поднялась высокая температура, а в 20:00 стало известно, что он скончался. Также женщина рассказала, что кто-то приехал в больницу и забрал вещи её брата. Кто это был конкретно, родные не знают.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, ранее белорусские силовики заявили об аресте лидера анархистов страны Николая Дедка, который публично призывал к массовым беспорядкам.