Информация об отставке главы МИД Белоруссии не подтвердилась

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Информация об отставке главы МИД Белоруссии Владимира Макея не соответствует действительности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Собеседник агентства также добавил, что министр находится на рабочем месте и «плотно работает».

Информация о том, что Макей якобы написал заявление об отставке на фоне реакции западных стран на ситуацию в Белоруссии, распространилась в социальных сетях. При этом сообщалось, что президент Александр Лукашенко это заявление не подписал.

Ранее стало известно об отставке посла Белоруссии в Словакии. Игорь Лещеня заявил, что сам написал соответствующее заявление. Два дня назад дипломат публично поддержал протестующих в республике граждан. Кроме того, известно, что Владимир Макей предложил уволиться двум сотрудникам МИДа, которые накануне вышли с пикетом перед зданием министерства в Минске в знак солидарности с демонстрантами.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых.

В последние несколько дней помимо акций протеста страну охватили и масштабные забастовки. Встали основные заводы. Накануне Лукашенко посетил два из них — Минский завод колёсных тягачей и МАЗ. МЗКТ он покидал под крики «Уходи!», писал NEWS.ru.