Информация об отставке главы МИД Белоруссии не подтвердилась

Информация об отставке главы МИД Белоруссии Владимира Макея не соответствует действительности.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Собеседник агентства также добавил, что министр находится на рабочем месте и «плотно работает».
Информация о том, что Макей якобы написал заявление об отставке на фоне реакции западных стран на ситуацию в Белоруссии, распространилась в социальных сетях. При этом сообщалось, что президент Александр Лукашенко это заявление не подписал.
Ранее стало известно об отставке посла Белоруссии в Словакии. Игорь Лещеня заявил, что сам написал соответствующее заявление. Два дня назад дипломат публично поддержал протестующих в республике граждан. Кроме того, известно, что Владимир Макей предложил уволиться двум сотрудникам МИДа, которые накануне вышли с пикетом перед зданием министерства в Минске в знак солидарности с демонстрантами.
В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.
Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых.
В последние несколько дней помимо акций протеста страну охватили и масштабные забастовки. Встали основные заводы. Накануне Лукашенко посетил два из них — Минский завод колёсных тягачей и МАЗ. МЗКТ он покидал под крики «Уходи!», писал NEWS.ru.
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