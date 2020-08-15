Информация о российской вакцине от COVID-19 обнадёжила Азербайджан

Азербайджан пока не ведёт переговоров с Россией о закупках вакцины от коронавируса. При этом в Баку считают информацию о регистрации препарата «Спутник V» очень обнадёживающей.
Об этом на брифинге заявила представитель азербайджанского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Ягут Гараева,
Представитель оперштаба добавила, что Баку находится в контакте по теме вакцинации с международными организациями и ведущими европейскими производителями фармацевтической продукции.
Как передавал NEWS.ru, 15 августа в России выпустили первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V».
О регистрации препарата 11 августа сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства заявил, что одна из его дочерей испытала вакцину на себе. Разработчиком «Спутник V» выступил НИЦЭМ имени Гамалеи. В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года, после проведения третьего этапа испытаний на широком круге добровольцев.
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