Информация о российской вакцине от COVID-19 обнадёжила Азербайджан

https://static.news.ru/photo/42bfbd2c-deee-11ea-bdb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Азербайджан пока не ведёт переговоров с Россией о закупках вакцины от коронавируса. При этом в Баку считают информацию о регистрации препарата «Спутник V» очень обнадёживающей.

Об этом на брифинге заявила представитель азербайджанского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Ягут Гараева, передаёт ТАСС. По её словам, перед принятием решения о приобретении российской вакцины следует дождаться результатов её применения. До появления этих данных «говорить конкретно о чём-либо рано», отметила Гараева.

Представитель оперштаба добавила, что Баку находится в контакте по теме вакцинации с международными организациями и ведущими европейскими производителями фармацевтической продукции.

Как передавал NEWS.ru, 15 августа в России выпустили первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V».

О регистрации препарата 11 августа сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства заявил, что одна из его дочерей испытала вакцину на себе. Разработчиком «Спутник V» выступил НИЦЭМ имени Гамалеи. В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года, после проведения третьего этапа испытаний на широком круге добровольцев.