Грузия окончательно перекрыла поставки машин в Россию через Армению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грузия полностью прекратила поставки автомобилей в Россию, включая автомобили, перевозимые из Армении, пишет «Коммерсант». С 1 августа официальные власти Тбилиси запретили экспорт американских автомобилей с двигателем объемом 1,9 литра и выше, а также гибридных и электрических автомобилей.

Как отмечает издание, изначально предполагалось, что аналогичное ограничение для европейских автомобилей начнет действовать с 26 сентября, однако пограничники уже не пропускают никакие автомобили в Россию через погранпереход Верхний Ларс.

Учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян отметил, что Грузия начала создавать трудности еще до 1 августа и что даты запрета были более символическими. Он уточнил, что уже с марта транспортировка через Грузию стала неприемлемой, особенно для дорогих автомобилей. Также возникли проблемы с финансовыми переводами. Мардоян предсказывает, что ситуация будет ухудшаться, и осень принесет больше негативных новостей относительно санкционных товаров.

После начала конфликта на Украине экспорт автомобилей из Грузии в Россию увеличился почти в четыре раза за первые полгода 2023 года — до 3,78 тысяч штук. Однако еще существеннее вырос экспорт в Армению — почти в 12,5 раз, то есть более 10 тыс. штук. Это связано с тем, что российские экспортеры использовали обходные пути: завозили автомобили в Грузию, перевозили их в Армению, там растаможивали и отправляли в Россию через погранпереход Верхний Ларс.

Ожидается, что после запрета в Грузии, автомобили будут ввозиться через Казахстан или Киргизию. Но грузинский запрет на цены не повлияет на стоимость автомобилей. Большее влияние оказывают слабый рубль и увеличенный утильсбор, пишет газета.

Ранее руководители российских логистических компаний сообщили, что турецкие таможенные службы прекратили транзит санкционных товаров в РФ. Так, по словам гендиректора компании «Оптималог» Георгия Властопуло, таможня Турции блокирует отправление всех товаров нетурецкого происхождения. Причины таможенники назвать не смогли.