Турция внезапно перестала переправлять в Россию санкционные товары «Коммерсант»: Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию

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Турецкие таможенные службы прекратили транзит санкционных товаров в РФ, заявили в эфире «Коммерсант FM» руководители российских логистических компаний. Так, по словам гендиректора компании «Оптималог» Георгия Властопуло, таможня Турции блокирует отправление всех товаров нетурецкого происхождения. Причины таможенники назвать не смогли.

Еще вчера мы начали получать уведомления от агентов о том, что отменяются ранее согласованные букинги вылетов. Сказали, что причина в том, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию. Вчера же вечером стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения. Сегодня утром попытались еще раз оформить, но система действительно все блокирует, — сказал Властопуло.

Как заявила коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова, официальных заявлений на запрет провоза санкционных товаров никто не делал и вся информация поступает только через неофициальные каналы. По мнению собеседников «Коммерсант FM», негласный запрет на ввоз санкционных товаров через Турцию в Россию мог быть принят после визита в Анкару госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

Ранее The New York Times писал, что Индия, Турция и Бразилия с конца февраля 2022 года увеличили объем поставок из России на фоне падения импорта из страны из-за санкций и торговых ограничений ряда стран. Однако экспорт в Россию упал почти во всех странах, кроме Китая и Турции, которые увеличили поставки на 24% и 113% соответственно, отмечает издание. Особая роль Турции обусловлена тем, что она фактически стала ключевым партнером для реализации программы параллельного импорта, за счет которой Россия пытается справиться с нехваткой товаров, указано в материале.