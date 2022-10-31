NYT рассказал, какие страны нарастили импорт из России с конца февраля NYT: Турция, Индия и Бразилия увеличили объем поставок из России с конца февраля

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Индия, Турция и Бразилия с конца февраля увеличили объем поставок из России на фоне падения импорта из страны из-за санкций и торговых ограничений ряда стран, пишет The New York Times. Однако экспорт в Россию упал почти во всех странах, кроме Китая и Турции, которые увеличили поставки на 24% и 113% соответственно, отмечает издание. Особая роль Турции обусловлена тем, что она фактически стала ключевым партнером для реализации программы параллельного импорта, за счет которой Россия пытается справиться с нехваткой товаров, указано в материале.

Согласно информации издания, Нью-Дели увеличил объем импорта на 430%, Анкара — на 213%, Бразилиа — на 166% соответственно.

По данным газеты, общий объем торговли России и Индии превзошел средний показатель за последние пять лет, составив $3,3 млрд.

Другие страны, которые стали больше покупать у России, — Испания (112%), Китай (98%), Нидерланды (74%), Саудовская Аравия (45%), Япония (40%), Германия (38%), Норвегия (21%).

Кроме того, отмечается значительный рост объемов торговли с Нидерландами (32%), Японией (13%) и Бельгией (84%).

В середине октября анализ данных национальных статистических служб показал, что в июне 13 стран Евросоюза нарастили импорт товаров из России, а 14 — сократили. Лидером среди нарастивших импорт стран стала Словения. Она увеличила ввоз товаров из России почти в два раза в сравнении с маем текущего года. На втором месте Испания (+69%), третье место у Швеции (+48%). Также в топ-5 попали Бельгия (+25%) и Польша (+19%).