Главу российского ЦИК наградили казахстанским орденом «Достык»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Председателя Центризбиркома РФ Эллу Памфилову удостоили казахстанским орденом «Достык» («Дружба») II степени. Россиянку наградили за вклад в укрепление сотрудничества между народами Казахстана и России.

Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского посольства в РФ. По её данным, соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, награду Памфиловой вручил посол республики.

Сегодня в посольстве Республики Казахстан в Москве посол Казахстана в России Ермек Кошербаев по поручению руководства страны вручил орден «Достык» II степени председателю Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элле Памфиловой, — сообщили в пресс-службе.

В ходе церемонии посол подчеркнул, глава ЦИК РФ удостоена награды за государственную и общественную деятельность, вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны и укрепление дружбы между двумя народами. В ответ Памфилова принесла благодарность казахстанскому руководству. По её словам, она будет вместе с коллегами делать всё возможное для укрепления диалога между Россией и Казахстаном, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, который в 2014 году ему вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В открытом письме политику советский и российский дирижёр и скрипач заявил, что ему стыдно иметь награду, связанную с правителем, который создал «для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией».