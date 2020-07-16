Главу МИД Азербайджана отправили в отставку

https://static.news.ru/photo/39efe3de-c75b-11ea-9265-fa163e074e61_660.jpg Эльмар Мамедъяров Фото: President.az/CC BY 4.0/wikimedia.org

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров освобождён от занимаемой должности. Распоряжение об этом подписал президент республики Ильхам Алиев.

Новым главой внешнеполитического ведомства Азербайджана назначен Джейхун Байрамов, который ранее руководил министерством образования. Соответствующие документы опубликованы на сайте президента республики.

Мамедъяров возглавлял МИД республики с 2004 года. Некоторое время назад Алиев раскритиковал его за отсутствие на рабочем месте после начала активной фазы конфликта на границе с Арменией.

Боестолкновения начались 12 июля. В Баку утверждают, что огонь был открыт армянскими военными. В минобороны республики заявили, что жертвами конфликта стали 11 азербайджанских военнослужащих.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговоров и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонные разговоры со своими азербайджанским и армянским коллегами Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном. Он призвал к немедленному прекращению огня на армяно-азербайджанской границе.