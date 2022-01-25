Глава Минэнерго Киргизии назвал сроки восстановления энергоснабжения

Полное восстановление энергоснабжения в Киргизии займёт несколько часов, сейчас оно восстановлено на 50%, сообщил на пресс-конференции глава Министерства энергетики Киргизии Доскул Бекмурзаев. Расследованием причин беспрецедентного сбоя в энергосистеме Центральной Азии займется специально созданная комиссия, в которую войдут представители трёх стран, пишет РИА Новости.

Такой сбой в энергосистеме Центральной Азии произошёл впервые. Пока рано говорить о его причинах. Будет создана межгосударственная комиссия, которая даст ответы, — заявил министр.

Ранее в Узбекистане, Киргизии и Казахстане возникли проблемы с электроэнергией. Аэропорты Ташкента и Бишкека временно прекратили работу, но затем воздушные гавани Узбекистана начали принимать рейсы.

В Ташкенте и Бишкеке были отключены светофоры, по всему Узбекистану не работали отопление, канализация и питьевое водоснабжение. В Казахстане отмечались перебои в Алма-Ате и южных районах страны.

По предварительным данным, массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии связаны с аварией в объединённой энергосистеме Центральной Азии. В свою очередь в Министерстве энергетики Узбекистана заявили, что отключение электроэнергии в стране произошло из-за аварии в электросетях Казахстана.