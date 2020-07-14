Глава Киргизии стал объектом жалобы в Генпрокуратуру страны из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/94bd01c6-c5f2-11ea-9467-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Киргизии Раушан Айткулова пожаловалась на главу республики — Сооронбая Жээнбекова — в Генеральную прокуратуру страны. В документе гражданка просит привлечь политика и некоторых высокопоставленных лиц к ответственности за сложившуюся эпидемиологическую обстановку в государстве на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

13 июля поступило заявление от гражданки Раушан Айткуловой о привлечении к ответственности президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и других высокопоставленных чиновников за сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране и ежедневные смерти. Заявление зарегистрировано в общем отделе прокуратуры, — передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

До этого женщина предложила в социальных сетях привлечь Жээнбекова к уголовной ответственности, а также начала собирать подписи за его импичмент. По её словам, петицию поддержали свыше 2,5 тысяч человек. В администрации лидера пока не реагируют на действия Айткуловой.

По последним данным, в Киргизии зарегистрированы свыше 11,5 тыс. случаев COVID-19, жертвами инфекции стали 149 граждан. 4 995 жителей вылечились. Одновременно с этим в стране наблюдается скачок заболеваемости внебольничной пневмонией с симптомами, похожими на COVID-19, однако тесты на коронавирус у таких пациентов дают отрицательный результат. С марта 2020-го от подобного недуга умерли 497 человек.

11 мая 2020 года в республике отменили режим ЧП, объявленный в городах и регионах Киргизии из-за пандемии COVID-19. Режим ЧС продолжает действовать. В конце того же месяца власти сняли некоторые ограничения — возобновил работу общественный транспорт, открылись летние кафе и рестораны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Число заражённых коронавирусом на планете превысило 13 млн человек. COVID-19 за всё время пандемии заболели 13 006 764 жителя Земли. Такие данные на 00:11 мск 14 июля 2020 года приводит Университет Джонса Хопкинса. Согласно его информации, жертвами COVID-19 с начала вспышки инфекции стали 570 776 человек. Выздороветь смогли 7 163 038 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус выявили у одного из заместителей главы правительства Киргизии Эркина Асрандиева. Согласно данным оперштаба республики, у вице-премьера взяли анализ, который показал положительный результат.