Глава белорусского Минздрава вышел к протестующим врачам

https://static.news.ru/photo/f5d84902-e09b-11ea-b38a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава Министерства здравоохранения Белоруссии Владимир Караник вышел к врачам, которые собрались на акцию у здания ведомства. Они собираются потребовать остановить насилие, пустить медиков к задержанным в СИЗО, а также объявить новые выборы.

Как сообщает РИА Новости, за полчаса до начала акции к зданию министерства стали стекаться люди, не работающие в системе здравоохранения, однако планирующие поддержать врачей.

Также поддержать врачей на крыльцо ведомства поднялся джаз-бенд.

8 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. На них в шестой раз победил действующий глава государства. Александр Лукашенко занимает этот пост с 1994 года. По данным ЦИК страны, политик набрал 80,1%, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%.

С 9 августа в стране начались массовые протесты. Люди выходят на улицы, поскольку считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. К акциям протеста присоединились рабочие Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), Минский тракторный завод планирует уйти на забастовку 18 августа.

С первых дней белорусские силовики жёстко подавляли протесты. Они использовали против мирных митингующих резиновые пули, световые гранаты, дубинки и не только. Были задержаны 6,7 тысячи человек. В общей сложности пострадали сотни участников событий (более 120 из них — сотрудники силовых ведомств). Один человек погиб. Позднее жёсткий «разгон» акций протеста со стороны силовиков прекратился.

Как ранее писал NEWS.ru, к зданию «Белтелерадиокомпании» в центре Минска, возле которого проходит очередной массовый протест с участием людей, требующих ухода с поста президента Белоруссии Александра Лукашенко, направилась колонна из десяти грузовиков внутренних войск. Военные уже проехали по проспекту Независимости.